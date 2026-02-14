ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキーは１４日の女子デュアルモーグルで、冨高日向子（多摩大ク）は準々決勝で敗れて７位だった。藤木日菜（武庫川女大院）は２回戦、柳本理乃（愛知ダイハツ）と中尾春香（佐竹食品）は１回戦で敗退。五輪では今大会から採用された新種目で、２選手が並走して争う勝ち抜き方式で行われ、ジャカラ・アンソニー（豪）が初代女王に輝いた。２選手が並走して争う新種目のデュアル