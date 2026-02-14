ボリューム満点おつまみ「油揚げの包み焼き」 家飲みに欠かせないおつまみ。なるべく家にあるもので手軽に作りたいですよね。そこでご紹介するのが「油揚げの包み焼き」です。油揚げにツナや納豆、チーズを入れて焼くだけで即席おつまみに。カリッと焼いた油揚げ＆ボリューム具材がハマるおいしさです！ 常備食材で作れる ツナ、納豆、はんぺんなどの常備食材で手軽に作れます。具材で食感が異なるので、ぜひお好みを見つけてみ