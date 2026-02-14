ミュンヘン安全保障会議で演説するウクライナのゼレンスキー大統領＝14日、ドイツ・ミュンヘン（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ドイツで開催中のミュンヘン安全保障会議で演説し、ロシアの侵攻を巡って「いかなる戦争終結の合意よりも前に強固な安全の保証が必要だ」と各国に訴えた。ウクライナと米国、ロシアの3カ国は和平協議を続けているが、ウクライナが求める「安全の保証」につい