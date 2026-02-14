【ベルギーリーグ】メヘレン 2−3 ヘンク（日本時間2月14日／アクテル・ド・カゼルヌ）【映像】人違い…？伊東と味方FWが相手を倒した瞬間（リプレイあり）ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也を襲った不可解な判定に、ファンたちが疑問の声を上げている。国内リーグ2連勝中、3試合負けなしのヘンクは、日本時間2月14日のベルギーリーグ第25節でメヘレンと対戦。怪我から復帰して公式戦4試合連続スタメンとなった伊東は、右