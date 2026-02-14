人気女性お笑いカルテットのメンバーが、ピンクヘアに劇的イメージチェンジ。その変貌ぶりに、「自分じゃないみたい」と感動の声を上げた。【映像】女性芸人激変のビフォー・アフター2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2で、理想の恋髪を実現するコーナーに登場したのは、お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるか（31）。「30代にも入って、そろそろいい恋愛をしたいなと。20代後半から恋人がいなくて、悲しい」