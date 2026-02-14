ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真選手が現地14日、競技から一夜明けての思いを語りました。前日に今大会2つ目の銀メダルを勝ち取った鍵山選手。競技終了後は「選手村に着いて部屋で一人になってからは、いろいろな感情が出てきた」といい、「メダルがとれたことのうれしさ、パフォーマンスの内容に関しての悔しさなどが交じって頭の中がぐるぐるしていた」と告白。それでも「