冬コーデの足元がブーツばかりで飽きてきたなら、スタイリッシュなスニーカーを取り入れてみて。今回は、カジュアルなのに上品見えが狙える「おしゃれスニーカー」を【ZARA（ザラ）】からご紹介します。大人に似合う、高級感のある素材やシックなカラーを採用していて、あらゆる着こなしにマッチしそうです。 足元からおしゃれを底上げするレザースニーカー