カラフルピーチ『君が思う以上に好きなの！』MVサムネイル ゲーム実況者グループ“カラフルピーチ”が14日、新曲「君が思う以上に好きなの！」のMusic Videoを公開した。【動画】カラフルピーチ『君が思う以上に好きなの！』MV現在チャンネル登録者数235万超え、愛されリーダーのじゃぱぱ率いるメンバー達の個性が交わり化学反応を起こすゲーム実況者グループ“カラフルピーチ”。 そんな彼等が2025年10月にリリー