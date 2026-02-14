ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、「ストロベリー チャイニーズアフタヌーンティー」を2025年12月26日から3月4日まで提供する。苺とベリーの杏仁グラス、タピオカ入り苺ミルク、苺と杏露酒の二層プリン、苺と黒もち米のクレープなど8種のチャイニーズスイーツ、苺の天ぷら、近江鴨の苺バルサミコソース、ココナッツ香る苺のタルトグラタン、イブニングハイティー限定の北京ダックなどのセイボリーを提供する。追加