大相撲の幕内・欧勝馬（鳴戸）が１４日、都内のホテルで結婚披露宴を行い、豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の両横綱ら、集まった約５５０人に祝福された。モンゴル出身の欧勝馬は、２２年に知り合いとの食事で夫人と出会い、「優しいところが好き」とお互いの温和な性格にひかれた。２４年１２月に婚姻届を提出し、愛知県出身で客室乗務員として働く夫人と結婚。昨年１月には長女が誕生し、新たな家族が増えた。入籍する