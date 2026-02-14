２月１５日に行われる小倉馬場（１回８日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇りのち晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ａコース）稍重〜良ダート稍重〜良前日の雨はそれほど影響しない。芝は直線の真ん中が一番伸びており、そこを通れると有利。ダートは直線が短く、スピードを重視。芝＝逃げ◎先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△