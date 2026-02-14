◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）男子の戸塚優斗（ヨネックス）が、悲願の金メダルをつかんだ。３大会連続出場の２４歳は苦い思い出のあった五輪の舞台で頂点に立ち、男泣き。同種目の金メダルは、２０２２年の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢２人目の偉業となった。平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は４位だった。＊＊＊戸塚、平野流のかつて