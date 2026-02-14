元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（38）が14日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜前11・55）に生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子で金メダルに輝いたミハイル・シャイドロフ（21＝カザフスタン）について解説した。シャイドロフはSP5位で迎えた13日（日本時間14日）のフリーで、難易度の高い連続ジャンプを次々と成功し、198・68点を獲得。大舞台での強さを