「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子デュアルモーグル・１回戦」（１４日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）７組は中尾春香（２４）＝佐竹食品＝と藤木日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝の日本人対決となり、藤木が１９−１６で勝ち２回戦に進んだ。レースは中尾が先行。藤木が第２エア付近で追いついた。ゴール後、得点を待つ間は２人並んで笑顔を見せ、藤木の勝利が決まるとハグで健闘をたたえ