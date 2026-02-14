俳優の吉田晴登と谷原七音が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜後9：00）の第7話（21日放送）に出演。同性カップルの葛藤を描く。【場面写真】弟（吉田晴登）からの”告白”に戸惑う姉（仁村紗和）本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる