決勝点を決め、ゴールを振り返り笑顔を見せたバディーＳＣの前田（１７）＝横浜スタジアム日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会、神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、日産神奈川グループ、Ｆ・マリノススポーツクラブ協賛）中央大会の第４日は１４日、横浜スタジアムで高学年の部の３回戦と準決勝が行われた。宮前平二葉ＳＣ（川崎）は２─１でＳＣＨ・ＦＣ（横浜）に競り勝ち、バディーＳＣ（横