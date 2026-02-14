ボートレース蒲郡の「ＤＭＭ・ｃｏｍ杯争奪『ボートガマ一代』カップ」は１４日、準優進出戦４番勝負が行われた。山本修一（４５＝岡山）は準進８Ｒ、２コースからコンマ０９の好Ｓを決めて差し順走。２着を守り切って準優進出を決めた。「悪くはないけど、６０号機と思うと物足りない。うまい人ならもっと引き出せそうな気がする。出足だけでなんとか残せた」と満足の仕上がりにはなっていない。当地は２０１９年１月以来の