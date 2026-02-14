女優の山本舞香(28)が14日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。バレンタインの手作りスイーツを披露した。山本は「HappyValentine2年連続スイートポテト」とつづり、天板に並んだスイートポテトの写真を投稿。「ケーキ、チョコよりもスイートポテトがお好みのようです喜んで食べてくれましたお返しに夜ご飯作ってくれています。ありがとう」と夫「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroの反応を報告した。続け