14日、ミュンヘン安全保障会議で話す中国の王毅外相＝ドイツ・ミュンヘン（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国の王毅外相は14日、台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁について「中国の領土主権への直接的な侵害だ」と批判した。ドイツで開催中のミュンヘン安全保障会議で語った。「台湾が中国に返還された事実に対する挑戦だ」とも主張し「（日本側の）挑発行為は受け入れられない」と対立姿勢を鮮明に