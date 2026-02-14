韓国発の男性7人組「ENHYPEN」が14日、都内で最新ミニアルバム「THESIN:VANISH」のコンセプト映像上映会を行った。今年初めての日本にいるENGENE（エンジン、ファンの総称）と一緒に、甘いバレンタインデーのひとときを過ごした。最新ミニアルバムは愛のためにタブーを破った恋人同士の逃避行を描いた。音だけではなく、没入感のある映像で楽しむことができる。NI―KIは「僕たちと一緒に逃避行するのを没入感たっぷりに味わ