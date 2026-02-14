【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相は１４日のミュンヘン安全保障会議での演説後、質問に答える形で、昨年１１月の高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を「戦後初めて中国の主権を直接侵害した」と改めて批判した。８日の衆院選後、王氏が公の場で日本を批判したのは初めてで、「Ａ級戦犯を祭る神社を参拝する政治家が後を絶たない。日本軍国主義の亡霊が滅んでいない証しだ」と一方的に主張した。