燃料費や食料品など、さまざまなものが値上げされ、暖房費をはじめとする日常生活費をできるだけ節約できないかと心がけている人もいることと思います。50代になると、老後（セカンドステージ）への生活に向けて、老後資金を準備する最終段階になります。いっこくも早くお金を貯めることが大事です。お金が貯まらない50代は『支出を減らす』に着目50代がお金を貯めるために、まずはムダな『支出を減らす』ことをしてみてください。