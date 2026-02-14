中国有人宇宙事業弁公室の情報によると、北京時間2月11日、キャリアロケット「長征10号」システムの低高度実証実験および有人宇宙船「夢舟」システムの最大動圧脱出飛行試験において、「夢舟」は最大動圧下での緊急脱出を成功裏に実施し、海上に安全に着水した。2月13日午前、海上捜索回収分隊はロケット1段目機体の引き揚げ・回収任務を完了した。これは、中国が海上においてキャリアロケットの捜索・回収任務を実施した初めての