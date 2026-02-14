トイレをピカピカに保ちたいという思いから、「間違った掃除方法」を選んでいませんか？ よかれと思ってやった掃除が、かえって便器を傷つけたり衛生環境を悪化させたり、最悪の場合はご自身の安全を脅かしたりする危険性があります。今回は、トイレを長く清潔に保つために避けるべき「NG行為」を、衛生面、便器へのダメージ面、安全面といった多角的な視点からご紹介します。正しい知識を身につけて、効率的かつ安全なトイレ掃除