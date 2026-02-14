企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは、2026年1月20日、同社が運営する就職支援サービスを利用して正社員就職した20歳〜29歳を対象に実施した「尊敬する上司の退職がモチベーションに与える影響」の結果を発表した。尊敬の条件は人柄やコミュニケーション力が上位調査では、「尊敬できる」と感じる上司の特徴を複数回答で聞くと、「誠実で人柄が良い」が最多の72.6％、次いで「部下をよく見てくれる」が68.