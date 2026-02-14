2月14日、国産レアアースの採鉱試験を行っていた探査船「ちきゅう」が清水港に帰港しました。 【写真を見る】「歴史的快挙を達成したのではないか」探査船「ちきゅう」が清水港に帰港 2月1日にレアアース泥の採取に成功＝静岡 ＜植田麻瑚記者＞ 「出港から1か月。探査船『ちきゅう』がレアアースの採鉱試験を終え、いま清水港に帰港しました」 清水港を拠点とする探査船「ちきゅう」。 日本最東端に位置