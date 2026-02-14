女子やり投げのパリ五輪金メダリスト、北口榛花（27＝JAL）が2月14日、羽田空港内で会見し、男子の世界記録保持者でやり投げ界のレジェンドでチェコ人のヤン・ゼレズニー氏（59）が指導する南アフリカ合宿に参加する意気込みを話した。1月に7年間、指導を受けたダビド・セケラク氏との契約を終了した北口は「今を逃すと（大きな変化は）難しいと考えて、さらに成長したいと決断した」と説明。代理人を通じてゼレズニー氏と接触