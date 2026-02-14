15日（日）の天気九州〜東北南部で15℃を超え、各地で4月並みの暖かさとなるでしょう。●西日本、沖縄九州や四国では明け方にかけて雨の降るところがありますが、日中は天気が回復するでしょう。朝の冷え込みは弱く、9℃前後のところが多くなりそうです。日中は16℃〜18℃くらいまで上がるところが多く、高知や鹿児島では20℃の予想です。●東日本日差しがたっぷり届き、ぽかぽか陽気となるでしょう。ただ新潟は夜、雨が降りそうで