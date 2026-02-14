２月１５日に行われる京都馬場（２回６日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り時々晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート良１４日の芝は外がよく伸びていた印象で、特に外回りは差し馬が有利になる。ダートは差し馬も健闘しており、ペースを読むことが重要。芝＝逃げ△先行◎差し◎追込〇ダート＝逃げ〇先行◎差し〇追込△