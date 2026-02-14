◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）Ｊ１初昇格の水戸はアウェーで町田と対戦し、２―２からのＰＫ戦で２人が止められ、勝ち点１は獲得したものの初勝利を逃した。町田は同２を積み上げ、東の首位に浮上した。＊＊＊水戸はＰＫ戦で４人中２人が町田ＧＫ谷にセーブされ、初勝利は次戦に持ち越された。ＦＷエリキに先制を許した３分後の前半４２分、ＭＦ