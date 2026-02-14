NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年2月6日付で、NASAの火星探査車「Curiosity（キュリオシティ）」が火星の岩石サンプルから発見した有機化合物について、生物活動が関与しない非生物学的なプロセスだけではその存在量を十分に説明できないとする新しい研究成果を紹介しました。今回の成果は、古代の火星において生命の構成要素となり得る複雑な有機物が大量に存在していた可能性を示唆しており、過去の生命の存在を支持する重要