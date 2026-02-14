2月14日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第23節GAME1が開催された。 宇都宮ブレックスとレバンガ北海道が勝利した一方で、千葉ジェッツは三遠ネオフェニックスとのアウェーゲームで痛い敗戦を喫した。渡邊雄太が24得点と気を吐いたが、三遠の勢いに押されて92失点。依然として首位争いを演じてはいるものの、このところは思うように白星を重ねることができず、