ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプは１３日の決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。前回北京大会の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢が２大会連続で制した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得し、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得が懸かった平野歩は７位だった。表彰台に上がった戸塚が男泣きした。想像