大相撲の藤凌駕（22＝藤島部屋）の十両昇進・十両優勝祝賀会が14日、都内のホテルで開かれ、母校の拓大関係者ら約150人が祝った。22歳のざんばら髪のホープは、気さくに写真撮影などに応じ「拓大のOBが、こうやって全国から僕のことを見て応援してくれているので、しっかり力に変わった」と話した。幕下最下位格付け出しで昨年春場所で初土俵を踏み、一度も負け越すことなく所要4場所で十両昇進を果たした。持ち味の力強い押