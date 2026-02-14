マンチェスター・シティ女子に所属するなでしこジャパンのMF長谷川唯が、今季2ゴール目を記録。現地ファンからも称賛の声が集まっている。【映像】長谷川唯がゴール→雄叫び＆満面の笑み日本時間2月14日のイングランド女子スーパーリーグ第16節で、首位を走るマンチェスター・シティ女子はホームでレスター・シティ女子と対戦。先発出場した長谷川はこの日もピッチを縦横無尽に駆け巡り、攻守にわたって存在感を発揮し、6−0の