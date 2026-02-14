元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が１４日に配信された俳優の小沢仁志のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」に出演し、俳優の北大路欣也との秘話を明かした。時代劇で共演した際に北大路から「松岡君は錦兄（萬屋錦之介）に似てるね」と言われたという。以来、目を掛けてもらうようになり「スタッフも段々分からなくなってきてるから、こうやってやるのを覚えてね」と帯の締め方を教えられた。撮影が終わり、北大路から