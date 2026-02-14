OddRe:が新アーティスト写真を公開した。今回発表されたビジュアルは、メジャーデビューを経て次なるフェーズへ向かうバンドの現在地を映し出した仕上がり。3人それぞれの個性と、バンドとしての存在感をより鮮明に印象づけるものとなっている。撮影は気鋭のカメラマン・Kazuki Murataが手掛けた。OddRe:は2月18日にポニーキャニオン内レーベル・IRORI Recordsよりメジャーデビューシングル「Revival」をリリース。これに先駆け、