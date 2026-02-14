水瀬いのりが、3月11日(水)に発売するLIVE Blu-ray『Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record』より、「夢のつぼみ」のライブ映像を公開した。＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞は、水瀬のアーティストデビュー10周年という大きな節目を記念して、7都市8公演にわたり開催されたアニバーサリーツアー。ライブ本編では、ベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』の