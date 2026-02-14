２月１５日に行われる東京競馬（１回６日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｄコース）良ダート良芝は内柵沿いの芝色が変わってきているが、まだ直線の伸びに内、外差はない。土曜の脚質に偏りはなくペースが重要。砂は前が有利。芝＝逃げ△先行〇差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行〇差し△追込△