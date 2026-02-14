今シーズン終了までの契約で合意、直近ではユベントスを指揮トッテナムは2月14日、新たな監督にイゴール・トゥドール氏が就任することを正式発表した。契約期間は今シーズン終了までとなっており、就労ビザの発給を待ってチームに合流する。クラブは今回の招聘について、パフォーマンスの向上とリザルトの改善、そしてプレミアリーグでの順位浮上を明確な目的として掲げた。シーズン終盤の重要な局面において、チームに組織力