◇Bリーグ2025―26シーズンB1第23節GAME1大阪エヴェッサ64―71京都ハンナリーズ（2026年2月14日おおきにアリーナ舞洲）“京阪ダービー”で連敗を止めたかった大阪エヴェッサだったが、4連敗を喫した。前半はミスが目立ち24―38で折り返した。前半は一時最大18点差をつけられる展開だったが、3Qは徐々に点差を詰めていった。3Q終盤には木下誠（28）のフリースロー、3ポイントシュートで5点差まで詰め寄った。4Q終盤は、レ