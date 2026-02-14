劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（５月８日公開）の特報映像第2弾＆キービジュアルが公開された。追加キャストも発表され、堤琴鳴役は若山詩音・堤奏太役は梅田修一朗が担当する。【動画】強そうな新キャラ！公開された『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』新映像新たに解禁された第2弾キービジュアルでは、激しい閃光とともに緊迫した空気を放つ達也と勝成を中心に、その両端には深雪、そして琴鳴と奏太の姿が描かれて