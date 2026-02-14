日向坂46が、今年の9月5日〜6日に宮崎県で「ひなたフェス2026」を開催することが発表された。同イベントは2024年にも開催されており、2年ぶり2回目ということでファンも期待を寄せているようだ。そこで本記事では、前回の「ひなたフェス」の内容や、メンバーの意気込みなどに触れつつ、このイベントの開催意義を考えてみたい。【関連】日向坂46、つながりの深い宮崎県を「ひなたフェス」で盛り上げる！悲願の東京ドーム公演もサプ