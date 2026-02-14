All About ニュース編集部は2026年1月31日〜2月1日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」に関するアンケート調査を実施しました。これまで、数多くの名作ドラマを制作してきた日本テレビ。2026年の冬ドラマでも、さまざまなジャンルの作品を放送中です。それでは、「好きな2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」ランキングの結果を紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：『パンダより