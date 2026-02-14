元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月14日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪で日本を応援するアップ写真を披露しました。【写真】亀梨和也、フェイスペイントのアップ写真「ドアップ綺麗すぎる」亀梨さんは雪だるまの絵文字と「#ミラノコルティナオリンピック #男子ハーフパイプ #連日イタリアン#Valentines」とのハッシュタグを添えて5枚の写真を投稿。1枚目のモノクロ写真では、ニット帽をかぶり、防寒対策ばっちりな様