老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、退職共済年金がもらえる人についてです。 Q：退職共済年金がもらえる人とは？「退職共済年金は、誰がもらえますか？ 公務員だったらみんな受給できるの？」（匿