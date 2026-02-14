Q. 「第一類医薬品は副作用が強く危険なので、飲まない方がいい」って、本当ですか？Q. 「市販薬を買うとき、『第一類医薬品は副作用が強い』と聞きました。知人は、副作用が強い薬は体への負担が大きいから危ないと言っています。何とか我慢できる症状なら、なるべく飲まない方がいいのでしょうか？」A. リスクの高さは「注意が必要」という意味です。過度に恐れる必要はありません第一類医薬品は、副作用のリスクが「高い」と分