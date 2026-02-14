◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル 準々決勝(大会9日目/現地14日)冨郄日向子選手は準々決勝で敗退。レース後、この日の滑りや今大会を振り返りました。現地11日の女子モーグルでは4位入賞を果たしていた冨郄選手。この日のデュアルモーグルは1回戦、2回戦と勝ち上がり、迎えた準々決勝では今大会女子モーグル金メダリストのエリザベス・レムリー選手(アメリカ)と