女優の戸田恵梨香（37）が14日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。スイーツ作りを報告した。バレンタインのこの日、戸田は「今まで色々作ったけど初めてシュークリームを作ってみた」とつづり、シュークリームの写真を投稿。「ハヤセのシュークリームは出来ませんでした」としながら「“リブート”第4話明日放送です」と現在出演中のドラマを告知した。戸田は20年に俳優の松坂桃李と結婚。23年に第1子が誕生した