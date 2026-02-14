◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、合計２８０・０６点で銀メダル。２２年北京五輪に続く団体とのダブルメダルで、フィギュアの日本勢最多の通算４個目のメダル獲得となった。初出場の佐藤駿（ともに２２）＝エームサービス・明大＝が合計２７４・９０点でＳＰから大